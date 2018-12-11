Глава Росгвардии Золотов подал иск к Навальному о защите чести

Глава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал в Люблинский суд Москвы иск к оппозиционному политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Золотов требует взыскать с Навального компенсацию в размере миллиона рублей, сообщил журналистам адвокат главы Росгвардии Шота Горгадзе во вторник, 11 декабря. По его словам, если суд будет выигран, эти средства будут отданы на нужды одного из детских домов, пишет DW.com.
Золотов требует у Навального опровергнуть информацию из одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). "В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве (Росгвардии. - Ред.), которое, по его словам, объедает своих сотрудников", - пояснил Горгадзе в беседе с ТАСС.
"Очень смешно, - прокомментировал Навальный иск Золотова. - Что же на ФСБ не подал?" Политик напомнил, что накануне Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении законодательства при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов". Дело заведено по обращению ФСБ, поступившему еще в мае 2018 года.