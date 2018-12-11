Глава Росгвардии Золотов подал иск к Навальному о защите чести

Глава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал в Люблинский суд Москвы иск к оппозиционному политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Золотов требует взыскать с Навального компенсацию в размере миллиона рублей, сообщил журналистам адвокат главы Росгвардии Шота Горгадзе во вторник, 11 декабря. По его словам, если суд будет выигран, эти средства будут отданы на нужды одного из детских домов, пишет DW.com.