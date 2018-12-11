Премьер-министр Британии Тереза Мэй.

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В обзоре британской прессы за 11 декабря:

Сможет ли Тереза Мэй продавить свой Брекзит?

Решение Терезы Мэй отложить голосование по сделке с ЕС о Брекзите невероятно унизительно для нее как премьер-министра и наглядно демонстрирует, что она не контролирует собственную партию, - пишет в редакционной статье под заголовком «Покер с высокими ставками» газета Times. - Не было еще в современной истории случая, чтобы голосование по программному документу правительства было заранее обречено на провал.

Мэй несколько недель доказывала, что альтернативы этой сделке просто нет, что это - лучший договор о Брекзите, который полностью соответствует национальным интересам. Однако все ее убеждения оказались напрасными, и недовольство лишь росло.

И все же ей кое-что удалось: Тереза Мэй выиграла время. Ведь в случае сегодняшнего поражения ей могли вынести вотум недоверия как в собственной партии, так и в парламенте, и тогда ей пришлось бы съезжать с Даунинг-стрит. А в возникшей суматохе инициатива перешла бы к парламенту, который мог бы настоять на мягком Брекзите, а то и вовсе на повторном референдуме. Теперь же у премьер-министра есть время на то, чтобы видоизменить договор, сделав его более приемлемым для парламента.

И все же остается неясным, что именно может успеть Тереза Мэй сделать за время, купленное такой дорогой ценой. Она уже заявила, что отправится в блиц-турне по европейским столицам в преддверии саммита лидеров ЕС, который откроется в четверг, чтобы попытаться заручиться гарантиями по поводу временной природы требования о жесткой границе в Ирландии.