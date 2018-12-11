Но это едва ли устроит ее союзников из Демократической юнионистской партии, которые хотят полностью устранить из договора вопрос о границе с Ирландией. Не согласятся с этим и сторонники Брекзита в рядах консерваторов. В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск тоже дал понять, что ЕС не будет пересматривать условия сделки.

Конечно, Тереза Мэй могла сделать ставку на то, что косметические изменения все же убедят парламентариев поддержать условия ее сделки по мере приближения роковой даты 29 марта. Ведь тогда надежды на мягкий Брекзит или второй референдум должны, по ее рассчетам, окончательно растаять, а выбор - сузиться до двух вариантов: сделка на ее условиях или никакой сделки.

Но это уже чистый покер, считает Times. Возвращая на кон возможность полного отказа от сделки, она играет на руку сторонникам жесткого Брекзита. Понимая, что парламентское большинство не хочет нулевой сделки, они надеялись, что смогут протянуть время до марта, и тогда Британия автоматически выйдет из ЕС, если парламент не ратифицирует договор.

Брекзитеры один раз уже смогли напугать Терезу Мэй, и она отложила голосование. Почему бы не попробовать повторить трюк? Премьер-министр, однако, осознает опасность «случайного выхода» и делает все необходимые приготовления на этот счет.

В итоге, полагает газета, все будет зависеть от кабинета министров. Пока что они поддерживают премьера, но вопрос в том, что будет, если игра сорвется, и страна покатится в сторону выхода без договора.

Чего стоит слово президента Франции?

Президент Франции тоже пережил жестокое унижение, продолжает тему Times, только в его случае это были уличные протесты, заставившие правительство сделать разворот на 180 градусов.

Власть президента Франции велика, признает газета, и чтобы заполучить ее, молодому телегеничному Макрону пришлось совершить небольшую революцию и обойти партийную систему. Однако не все оказалось дозволено этому самопровозглашенному Юпитеру: он напоролся на вполне предсказуемое препятствие в виде собственного электората, который не переносит боли экономических реформ.

Францию на протяжении четырех уикендов подряд лихорадило от бурных демонстраций так называемых «желтых жилетов», недовольных ростом цен на автомобильное топливо и удорожанием жизни в целом, а также тем, что Макрон, с их точки зрения, больше радеет о богатых, чем о бедных.

На прошлой неделе Макрон пошел на уступки, пообещав не поднимать налоги на топливо, а в понедельник вечером он и вовсе заявил, что страна оказалась перед лицом чрезвычайного социального и экономического положения, и пообещал целый ряд налоговых послаблений и уступок, обозначив, по сути, разворот своей политики на 180 градусов.

Так из Юпитера Макрон в одночасье превратился в обычного французского президента, отступающего под натиском протестов.

В самом деле, пишет Times, с самого момента, когда в 1958 году во Франции нестабильная парламентская система уступила место президентской Пятой республике, ни один из лидеров, несмотря на огромные полномочия и заметные внешнеполитические достижения, так и не смог ничего поделать с экономикой, сопротивляющейся рыночным реформам.

В 2017 году расходы правительства с пропорции к ВВП составляли 56% - неприемлемо высокий показатель, учитывая финансовый кризис прошлого десятилетия. Правительство, таким образом, вытесняет частных предпринимателей и отбивает всякую охоту у инвесторов. И тут уже, как верно подметил Макрон, нет разницы, проводите ли вы правую политику экономического национализма или левую - командной экономики: результат одинаково плачевен.

Однако газета считает, что поддавшись давлению протестующих и совершив политический разворот, Макрон быть может и выигрывает в краткосрочной перспективе, но, во-первых, не факт, что его уступки удовлетворят «желтые жилеты», а во-вторых он рискует нарушить налоговые правила Евросоюза. К тому же, президент не отказался от пенсионной реформы и реформы пособий по безработице, а это может привести к новым протестам.

Так что Макрону предстоит нелегкая задача: как победить народное недовольство и при этом продвинуть экономическую реформу, без которой уже не обойтись.

Почему Европа не справляется с антисемитизмом?

Берлинский корреспондент газеты Financial Times размышляет о результатах проведенного недавно Агентством Европейского Союза по основным правам опроса, согласно которым почти 40% европейских евреев в последние 5 лет всерьез задумались об эмиграции из-за роста антисемитизма.

Две трети опрошенных заявили о том, что они подумывают о том, чтобы уехать в Израиль, А каждый десятый сказал, что хотел бы эмигрировать в США или другую страну ЕС.

Особенно заметны тревожные настроения во Франции, где за последние годы было много нападений на евреев. 80% представителей еврейской общины страны убеждены, что с 2013 года уровень антисемитизма во Франции заметно вырос.

Заметно изменились и показатели настроений в еврейской общине Германии, там 44% озабочены ухудшением ситуации, это на четверть больше, чем всего пять лет назад.

«Через многие десятилетия после Холокоста Европу продолжает одолевать шокирующий и постоянно растущий антисемитизм, - говорит директор агентства Майкл О'Флаерти. - Странам ЕС следовало бы взять это на заметку и усилить меры по борьбе с этим явлением».

По словам президента Европейского еврейского конгресса Моше Кантора, результаты опроса наглядно демонстрируют «недопустимый уровень давления и оскорблений, которые испытывают сегодня евреи в Европе».

«Они чувствуют, что несмотря на готовность европейских лидеров бороться с антисемитизмом, ситуация не улучшается, напротив в последние годы она лишь усугубилась, - отмечает Кантор. - Не удивительно, что многие евреи Европы потеряли веру в политических лидеров своих стран, и это заставляет их метаться между двумя крайностями: желанием эмигрировать или порвать со своей еврейской общиной».

«Часто они оказываются перед жестким выбором: быть частью своей общины, или частью Европы, но это невыносимый выбор, и он не должен стоять перед людьми», - считает Кантор.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com