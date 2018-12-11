18-летний футболист подорожал на 800 процентов

Еще в сентябре трансферная стоимость Санчо оценивалась в 9,7 миллиона евро. Данный показатель вырос более чем на 800 процентов за три месяца — подобного роста не зафиксировано ни у одного футболиста мира. Ближайшим преследователем Санчо можно назвать его одноклубника Марко Ройса. Стоимость немца в сентябре оценивалась в 4,6 миллиона евро и выросла до 23,5 миллиона евро.

Санчо — воспитанник английского «Манчестер Сити». Он заявил о себе на чемпионате Европы для футболистов моложе 17 лет.