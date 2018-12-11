Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки

Удостоверение Министерства госбезопасности, обнаруженное в архиве бывшего районного управления "Штази" в Дрездене, "выдано майору Владимиру Путину (ему тогда было 33 года) 31 декабря 1985 года. На удостоверении стоит его подпись и печати о продлении каждые три месяца до конца 1989 года", пишет немецкая газета Bild, перевод которой приводит InoPressa.

"До настоящего времени было совершенно неизвестно, что Путин, работавший в Дрездене до 1990 года в качестве агента КГБ, также имел удостоверение "Штази". Ведь в единственном документе (...), подтверждающем выдачу советским военнослужащим служебных удостоверений, Путин вообще не указан", - приводит издание слова руководителя дрезденского архива "Штази" Конрада Фельбера.

Благодаря этому удостоверению Путин мог без помех проходить в подразделения "Штази". Корочка помогала ему и при вербовке агентов: не приходилось разглашать информацию о своей работе на КГБ.

"Неясным остается, почему прежде, чем вернуться в Москву в начале 1990 года, Путин сдал свое удостоверение вместо того, чтобы его уничтожить", - отмечает издание.

Информация о находке уже дошла до пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и он не замедлил дать свой комментарий по теме. Пресс-секретарь предположил, что так как советское КГБ и "Штази" были партнерскими спецслужбами, они могли обмениваться документами для своих сотрудников.

Песков отметил, что информацию на этот счет лучше получать в Службе внешней разведки РФ. "Но могу предположить следующее: как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ и "Штази" были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями", - заявил он ТАСС.

Владимир Путин после окончания Ленинградского государственного университета в 1975 году был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР. В 1985 году командирован в представительство КГБ в ГДР и служил в резидентуре советской внешней разведки в Дрездене до 1990 года. Там он занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела и работал под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР - ГДР. Из КГБ СССР Путин в звании подполковника уволился 20 августа 1991 года.