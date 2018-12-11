Вт, 11.12.2018
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  • За поездку на такси мобильным платежом больше не расплатиться

За поездку на такси мобильным платежом больше не расплатиться

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Taxify.

ФОТО: Reuters

Изменившийся закон с нового года исключит возможность мобильных платежей за поездку на такси и автомойку, пишет Postimees.

Закон о платежных учреждениях и учреждениях, связанных с э-деньгами, вводит особые правила в отношении платежей пользователей услуг электронной связи, которые предприятия электронной связи по желанию пользователя выполняют в дополнение к оказанию услуги электронной связи.

Такими услугами, например, являются М-платежи, когда сумма сделки клиента добавляется к его ежемесячному счету за мобильный телефон.

Согласно поправкам к закону, такие платежи можно осуществлять только при покупке дигитальной информации, голосовых услуг, или билета. Но оказание услуги не должно оплачивать физические товары и использование или потребление услуг.

Недавно мобильный оператор Telia сообщил, что с 1 января 2019 года при помощи м-платежей фирмы нельзя будет расплатиться за таксоуслуги Taxify и Taxigo, а также за услуги автомоек.

«Пользователям таксоуслуг советуем изменить соответствующую настройку оплаты за услугу в мобильном приложении»,- отметили в Telia.

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