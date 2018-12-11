Галерея: из чего делают фарш на раквереском мясокомбинате?

Прошло четыре года, и в Раквере решили, наконец, вернуться к этой теме. Между прочим, приглашение к разговору случилось за несколько дней до ставшего широко известным скандала с пятью мелкими производителями, которые добавили в говяжий фарш мясо птицы. Видимо, тема витала в воздухе. Да еще и Европейский союз начал предъявлять к составу и качеству мясного фарша все более жесткие требования. Так что журналистов пригласили посмотреть, как и из чего делается мясной фарш на предприятии, принадлежащем международному концерну HKScan.

По правилам Европейского Союза, фарш всегда должен изготавливаться только из мяса

Несмотря на возросшее количество сторонников ЗОЖ, а следовательно, и поклонников вегетарианства, мяса в Европе едят немало, а мясной фарш – достаточно популярный полуфабрикат. Достаточно вспомнить знаменитые шведские фрикадельки, которыми объедается вся родина Карлсона, и не только на Рождество.

А все потому, что мясо и мясопродукты являются для большинства потребителей основным источником животного белка. Поэтому, по данным статистики, потребление мяса в странах Балтии, в частности, год от года не сокращается, а наоборот, растет. Так, по сравнению с 2015 годом, в 2017-м мяса стали есть на десять процентов больше. За четыре последних года фарша с низким содержанием жира стали потреблять в четыре раза больше! Ежемесячное потребление говядины и свинины в странах Балтии достигло максимальной отметки в этом году – 945 тонн в месяц! При этом фарша – 200 тонн в месяц.

Мы - не шведы, но фарш тоже любим. По данным опроса, проведенного Kantar Emor в 2017 году, 44% опрошенных потребителей покупают фарш одной и той же марки, а 86% планируют покупку фарша заранее.

С приоритетами вроде разобрались. Теперь давайте о тонкостях. Оказалось, что вкус и питательная ценность фарша зависит от температуры мяса! Поэтому – хозяйкам на заметку: если вы делаете фарш дома, кладите в мясорубку очень холодное мясо. На производстве температура исходного продукта - четыре – семь градусов тепла.

А теперь о составе. Примем за данность, что на раквереском комбинате куриный фарш в говяжий не добавляют. Как рассказали Хели Сепп, следящая за свежестью и сырья, и продукции, и руководитель по качеству и ответственности предприятия Прийт Дрейманн, раквереский мясокомбинат гарантирует, что строгие требования, предъявляемые сейчас к качеству фарша, выполняются в полной мере.

ФОТО: Марек Метслайд

"Часто потребители считают, что фарш изготавливается чуть ли не из отходов. Это - миф! Мы делаем фарш из цельного мяса. Например, в ход идет маложирное мясо задней части свинины или говядины или же лопатка", - объяснила Сепп. Еще один нюанс, который для обычных потребителей важнее цифр: если вы покупаете в магазине развесной фарш, требуйте показать сертификат с указанием произаодителя. Многие супермаркеты закупают фарш на раквереском мясокомбинате, некоторые - делают его сами. И в том, и в другом случае ответственность за качество продукта несет производитель.