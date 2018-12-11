Исследование: почти 80 процентов жителей Эстонии высоко оценивают членство страны в ЕС

76 процентов жителей Эстонии во время проведенного Eurobarometer телефонного опроса сказали, что быть в EС для государства вообще хорошо, это четвертый в странах ЕС показатель. Выше, чем в Эстонии, принадлежность к ЕС оценивают в Ирландии, Германии и Люксембурге, где показатели составляют соответственно 84, 81 и 80 процентов.

Принадлежность страны к ЕС считают плохим обстоятельством 6 процентов опрошенных, 16 процентов считают, что это не очень хорошо, а у 2 процентов нет об этом мнения.

В среднем по ЕС принадлежность к ЕС оценивают позитивно 68, негативно 10, ни хорошо, ни плохо - 20 процентов, а у двух процентов нет об этом мнения.

Ниже всего расценивают членство страны в ЕС в Хорватии (49 процентов), в Болгарии (54 процента), в Венгрии и на Кипре (по 55 процентов). Великобританию, которая выходит из ЕС, опрос не затрагивал.

В рамках этого же опроса социологи изучали репутацию ЕС, и 49 процентов опрошенных в Эстонии указали на в общем высокую репутацию ЕС, 37 процентов оценили ее как нейтральную, 12 процентов в общем как негативную, а у 2 процентов нет об этом мнения. В целом по ЕС в позитивной оценке авторитета ЕС у Эстонии восьмая позиция.

Исследование Eurobarometer проводил в виде интервью по телефону с 26 ноября по 3 декабря в 27 государствах, опросив 26 071 человек в возрасте от 15 лет, то есть в каждой стране примерно было опрошено около тысячи человек.