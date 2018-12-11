Вт, 11.12.2018
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«Барселона» отказалась от матча в США

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Real Madrid's Spanish midfielder Isco (2R) vies with Barcelona's Spanish midfielder Sergi Roberto (R) during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at the Camp Nou stadium in Barcelona on October 28, 2018. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

ФОТО: GABRIEL BOUYS / AFP

Матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» не состоится в США.

Каталонский клуб выступил с заявлением, в котором отказался от проведения игры в Северной Америке.

«Клуб отказывается от своей желания проводить матч в Майами после осознания того, что сторонам не удалось прийти к консенсусу по поводу этого предложения.

Мы были готовы провести эту игру, мы осознавали все выгоды, но, поскольку договоренности нет, этот проект не может быть реализован», – говорится в заявлении «Барселоны».

Матч «Жирона» – «Барселона» должен был пройти в Майами 27 января с подачи руководства Ла Лиги и президента Хавьера Тебаса.

Против проведения матча за пределами Испании выступили Королевская федерация футбола, профсоюз игроков и ФИФА.

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