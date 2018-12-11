Картина дня: трагедия в Юлемисте, роль Эстонии в железнодорожной аварии в России и смертельное ДТП

В Юлемисте погиб попавший под поезд молодой человек

На железнодорожной станции «Юлемисте» в Таллинне погиб прыгнувший с перрона на рельсы молодой человек. Читать далее...

Фото: нити от российской железнодорожной аварии ведут в Эстонию

Одним из виновников железнодорожной аварии под Омском российские чиновники считают вагон, отремонтированный в тапаских депо Operail (бывший EVR Cargo), в связи с чем в худшем случае государственному предприятию может грозит требование о возмещении убытков, достигающее десятков миллионов евро. Читать далее...

Налоговый департамент трясет мелкие фирмы, чтобы они выплачивали более высокие зарплаты

В этом году Налогово-таможенный департамент сделал сотням фирм, состоящим из одного работника, замечание, чтобы они прекратили наслаждаться доходом от дивидендов и, наконец, стали платить себе зарплату. По мнению сторонних наблюдателей, Налоговый департамент перегибает палку. Читать далее...

Департамент полиции и погранохраны начинает выдавать первые ИД-карты нового образца

Начиная с этой недели людям, подавшим ходатайство о получении ИД-карты в начале декабря, выдаются ИД-карты нового образца. Новые карты отличаются дизайном, защитными элементами, а также в этих картах используется другой чип. Читать далее...

Тяжелая авария под Таллинном: молодая пассажирка BMW скончалась в больнице

Вчера вечером в Харьюмаа в волости Раэ произошла цепная авария с участием двух легковых машин и маленького грузовика. В результате ДТП тяжелые травмы получила 24-летняя пассажирка BMW. Сегодня утром она скончалась в больнице. Читать далее...

Приемная дочь зарезанного спасателя рассказала о событиях рокового вечера

Спасатель Сулев Каллавус, которого в субботу убили в Курессааре, посоветовал оскорблявшему его жену противнику выбирать выражения, рассказала приемная дочь жертвы Рут Пере. Спустя мгновение Каллавус без сознания лежал на земле. О том, насколько все серьезно, поняли лишь после прибытия скорой. Читать далее...

В Нарве подожгли автомобили

В ночь на вторник в Нарве горели автомобили, сообщили в пресс-службе Идаского спасательного центра. Читать далее...

Эстонская волость заплатит каждому новому жителю за переезд

Волостная управа Ныо выделит денежные премии каждому, кто зарегистрируется жителем волости. Кампания продлится до 18 декабря. Читать далее...

Укравшему более тысячи велосипедов человеку стыдно перед матерью

В 1978 году тогда еще шестилетний Индрек Йеэрет заметил у соседского мальчишки велосипед и украл его. Теперь, 40 лет спустя, Йеэрет сидит за кражи в Тартуской тюрьме. Читать далее...

Вопрос читателя: обязан ли работодатель предоставить на рождественской неделе пять выходных?