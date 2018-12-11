Чиновник НОК США уволен из-за скандала с домогательствами к гимнасткам

В понедельник был опубликован 233-страничный доклад, подготовленный по поручению НОК США, в котором говорится о том, что Эшли и бывший исполнительный директор комитета Скотт Блэкмун предприняли недостаточно жесткие меры, когда узнали об обвинениях в отношении Нассара. В отчете утверждается, что НОК США, Федерация гимнастики США и ФБР не смогли защитить атлетов с июля 2015 по сентябрь 2016 года, когда Нассар, продолжавший работать в Университете штата Мичиган, продолжал свою преступную деятельность.

"Основная ответственность за домогательства лежит на Нассаре, однако он действовал в экосистеме, которая создавала благоприятные условия для его преступлений", - отмечается в отчете.