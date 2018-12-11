Автопилот Tesla научат распознавать светофоры и дорожные знаки

Речь идет о наделении автомобиля способностью распознавать и, соответственно, реагировать на сигналы светофора и знаки «Движение без остановки запрещено», а также самостоятельно проезжать перекрестки с круговым движением, пишет motor.ru. Кроме того, Маск намекнул на расширение возможностей автопарковщика Summon, который в будущем сможет без участия водителя доставить электрокар из домашнего гаража к парковке возле офиса.

Already testing traffic lights, stop signs & roundabouts in development software. Your Tesla will soon be able to go from your garage at home to parking at work with no driver input at all. — Elon Musk (@elonmusk) 9 декабря 2018 г.

Все функции будут доступны для текущего набора сенсоров и радаров Hardware 2, работающего под управлением вычислительной платформы Nvidia Drive PX 2. Более продвинутый комплекс — Hardware 3, с нейросетью и собственным процессором Tesla, позволит реализовать полноценный автопилот пятого уровня автономности, не требующего никакого вмешательства водителя в процесс управления.