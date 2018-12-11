Как Европа может контролировать нелегальную миграцию

Тема миграции - часть семейной истории Геральда Кнауса. Его мать после Второй мировой войны оказалась в лагере для перемещенных лиц в Швейцарии, а затем переехала в Австрию, где и вырос Кнаус. В студенческие годы в Вене он стал свидетелем того, как историческое падение Берлинской стены в 1989 году изменило повседневную жизнь в столице Австрии и открыло новую главу в истории европейской миграции: чуть ли не за одну ночь Вена переместилась с окраины Западной Европы в центр раскрывающего двери континента.

Во главе "Инициативы европейской стабильности"

Эти события привели к колоссальному всплеску оптимизма, вспоминает Геральд Кнаус в интервью DW. Но вскоре этот оптимизм сменился разочарованием: всего через несколько лет после падения Берлинской стены миллионы людей вынуждены были бежать из Косово и Боснии.

Кнаус жил в Боснии четыре года. "Я видел, как национализм на протяжении многих лет разжигал ненависть, кульминацией которой стал гигантский взрыв насилия и геноцида в центре Европы. И этот опыт сформировал меня", - делится собеседник DW.

Биография и жизненный опыт Геральда Кнауса способствовали тому, что он оказался на посту председателя "Инициативы европейской стабильности" (ИЕС) - аналитического центра, созданного после войны в Косово и призванного содействовать взаимопониманию между государствами Юго-Восточной и Западной Европы.

"Политика Меркель спасла душу Европы"

В настоящее время работа ИЕС осуществляется в сложных условиях. Многие страны-члены Евросоюза заняты лишь своими собственными проблемами: они задаются вопросом, сколько еще беженцев удастся принять. Этот вопрос волнует в особенности Германию, которая в 2015-2016 годах приняла большое число людей, ищущих убежище, отмечает Геральд Кнаус.

Он убежден в том, что открыть границы в то время было правильным решением. "Какие были альтернативы? Из-за войны в Сирии число беженцев в Турции, соседнем с ЕС государстве, было больше, чем в любой другой стране. Нужно было активнее помогать туркам, - уверен Кнаус. - Но когда беженцы устремились в путь, нас беспокоил единственный вопрос: "Как мы можем это контролировать?"

В итоге канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением, состоявшим из двух пунктов. Во-первых, заявила она, Германия не будет участвовать в политике, заключающейся в том, чтобы с помощью плохого обхождения с новоприбывшими беженцами вынудить их покинуть Германию. Во-вторых, нельзя взваливать проблему с беженцами на плечи одной лишь Греции. "Эта политика спасла честь и душу Европы", - убежден Геральд Кнаус.