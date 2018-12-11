Центристской партии придется вернуть в госбюджет 220 000 евро

Суд рассматривал две жалобы: одну от центристов, которые просили отменить предписание комиссии целиком или в той части, в которой партию обязали вернуть полученные деньги в госбюджет, а вторую - от Пааво Петтая, который просил обязать центристов вернуть эти деньги бизнесмену. В удовлетворении обеих жалоб было отказано, сообщает Rus.ERR.

Поводом для разбирательства стала заключенная в 2011 году сделка, по которой Центристская партия продала Петтаю часть дома в Тарту за 250 000 евро. Петтай впоследствии утверждал, что он перепродал эту недвижимость за 200 000 евро, но суд нашел доказательства того, что на самом деле стоимость сделки составляла всего 30 000 евро, а указанная сумма в 200 000 евро была фиктивной.