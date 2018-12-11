Работа по снижению рисков информационной безопасности предприятия должна начинаться с полноценного оборудования компьютеризованных рабочих мест и обучения сотрудников. Антивирусная защита, периодическое обновление программного обеспечения и контролируемая свобода действий на рабочем компьютере – минимум, который может обеспечить предприятие в целях информационной безопасности, считает Таави Талве, менеджер ИТ-услуг Telia и автор техноблога Digitark.

При этом ни в коем случае нельзя забывать о повышении компьютерной грамотности и осведомленности сотрудников в ИТ-вопросах. Почти все случаи заражения криптовирусами связаны с открытием на рабочем компьютере неизвестного файла!