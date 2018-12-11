Контент-маркетинг
11 декабря 2018, 15:18
Работа по снижению рисков информационной безопасности предприятия должна начинаться с полноценного оборудования компьютеризованных рабочих мест и обучения сотрудников. Антивирусная защита, периодическое обновление программного обеспечения и контролируемая свобода действий на рабочем компьютере – минимум, который может обеспечить предприятие в целях информационной безопасности, считает Таави Талве, менеджер ИТ-услуг Telia и автор техноблога Digitark.
При этом ни в коем случае нельзя забывать о повышении компьютерной грамотности и осведомленности сотрудников в ИТ-вопросах. Почти все случаи заражения криптовирусами связаны с открытием на рабочем компьютере неизвестного файла!
5 правил безопасности, которые доступны каждому предприятию:
- Доступ к данным имеют исключительно лица, имеющие на это разрешение предприятия. Ни один сервер или компьютер не должен быть подключен к интернету или находиться в физическом доступе, если это не необходимо.
- В части интернет-соединения доступ в сеть предприятия поможет контролировать файрвол (работает подобно охраннику при запертой входной двери офиса). За пределами офиса компьютеры и смарт-устройства должны иметь собственный активный файрвол и защиту от постороннего доступа.
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