Галерея: яркая квартира в центре Таллинна за год так и не продана, хотя и подешевела

Четырехкомнатная квартира площадью 109,9 м² находится на шестом этаже семиэтажного относительно нового дома, построенного в 1994 году на улице Крейцвальди в центре Таллинна.

В квартире две спальни, комната для гостей, просторная гостиная с открытой кухней, ванная с баней, большие коридоры.

Как видно из фотографий, квартира хорошо отремонтирована, но уж больно яркие цвета выбраны для покраски стен в некоторых комнатах. И если стены можно перекрасить, то огненно-красную плитку в ванной комнате отбивать, право слово, жалко. Или не жалко? Да и черная кухня с опять же красным фартуком не всем придется по нраву.

В немалую цену входит: кухонная мебель со встроенной техникой, шкафы-купе, диваны и кресла, потолочные и настенные светильники, шторы, мебель в спальнях и гостевой комнате, оборудование в душевой и бане. В общем, вроде бы всё. Но остаются ли картины, не известно.