Список соцдемов в Кесклинне, Ласнамяэ и Пирита возглавили Евгений Осиновский, Моника Хауканымм и Барби Пильвре

Евгений Осиновский отметил, что крайне доволен списком, поскольку в нем представлены очень разные общественные группы. «В самом многообразном избирательном округе у нас самый многообразный список. У нас много и тех, кто баллотируется впервые, и опытных политиков, есть эстонцы и русскоязычные кандидаты. Среди кандидатов имеются представители сферы культуры, а также организаций людей с ограниченными возможностями, ЛГБТ и местных общин. Именно такой разносторонней командой из женщин и мужчин мы выступаем за свободы и возможности для каждого, что важно для нас», – подчеркнул лидер социал-демократов, представляя список журналистам в Kumu.

Председатель правления Палаты людей с ограниченными возможностями Моника Хауканымм сказала, что в Эстонии много людей, которым сложно защищать свои права и которые чувствуют, что государство забыло о них. «Я считаю, что мы как государство проделали уже такой большой путь, что люди с особыми потребностями, пенсионеры и многодетные семьи не должны оставаться без необходимой поддержки», – отметила она.

«Я считаю, что моя молодость – это мой козырь. В политике должно быть больше представителей молодого поколения со своими свежими взглядами на жизнь. Как молодому кандидату, а также как человеку, у которого пять братьев и сестер, для меня, разумеется, важна тема молодежи, а именно образования. Оно должно быть бесплатным и качественным начиная с детского сада и заканчивая университетом», – сказала юрист и мотогонщица Анастасия Коваленко.

В список также вошли писатель Андрей Хвостов, занимающаяся вопросами местных общин Мадле Липпус, писатель Карл Мартин Синиярв, эксперт в сфере окружающей среды Криста Кампус, руководитель Общества ЛГБТ Кристель Раннаяэре, юрист и бывший журналист Кирилл Клаус, клинический психолог Михаил Беляев и писатель Майму Берг.