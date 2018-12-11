Домашнее лечение вирусных заболеваний: когда оставаться в постели, а когда вызывать скорую помощь?

Когда вызывать скорую помощь?

При проявлении признаков, указывающих на тяжелое состояние, незамедлительно проконсультируйтесь со своим семейным врачом, позвоните на консультационный номер семейных врачей 1220, или вызывайте скорую помощь по номеру 112.

У взрослого человека состояние тяжелое, если у него:

трудности с дыханием;

боль или чувство тяжести в груди;

внезапное головокружение и спутанное сознание;

сильная и постоянная рвота;

признаки гриппа исчезли, но после снова поднялась температура и усилился кашель.

Состояние ребенка тяжелое, если у него:

трудности с дыханием;

кожа посинела или стала серой;

он недостаточно пьет;

частая и сильная рвота;

он не просыпается и ни на что не реагирует;

все время плачет или раздражен, и его не удается успокоить;

признаки гриппа исчезли, но после снова поднялась температура и усилился кашель.

Источник: Департамент здоровья.