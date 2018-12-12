Фото: для продажи квартиры в обычном доме придуман гениальный ход

В Пярну, на улице Май, продается, в общем-то, обычная двухкомнатная квартира, в которой нет ничего особенного. Она мало чем отличается от других подобных предложений. Привлекательнрй ее делает хорошо продуманный текст объявления.

«На балконе да вдвоем, да с теплыми булочками впридачу! А у нас два балкона, а значит - двойное удовольствие!», - объявление привлекает с первых же слов. Так же, как и заглавное фото, где не видно квартиры, а видны аппетитные булочки. Просто, но просто блестяще!

ФОТО: city24.ee

А так как квартира находится на четвертом этаже в пятиэтажке без лифта, объявление обещает, что лестница такая пологая и удобная, что вы даже не заметите, как подниметесь.

ФОТО: city24.ee

А только потом идет деловая информация: квартира просторная, светлая, с хорошей планировкой. Один из балконов находится на кухне, есть также подвал. В прихожей большой шкаф. В общем, в остальном - обычное объявление о продаже недвижимости. Но начало... Запах сдобных горячих булочек дразнит обоняние...

ФОТО: city24.ee