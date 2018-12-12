Ср, 12.12.2018
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  • Фото: для продажи квартиры в обычном доме придуман гениальный ход

Фото: для продажи квартиры в обычном доме придуман гениальный ход

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ФОТО: city24.ee

Хотя квартиры в обычных советских домах тоже не залеживаются, большинство покупателей ищут что-то особенное. Продавец этой квартиры нашел умный ход: текст объявления продуман до последней буквы, а фотографии не отстают и буквально заставляют обратить на эту квартиру пристальное внимание, пишет Kodustiil

В Пярну, на улице Май, продается, в общем-то, обычная двухкомнатная квартира, в которой нет ничего особенного. Она мало чем отличается от других подобных предложений. Привлекательнрй ее делает хорошо продуманный текст объявления.

«На балконе да вдвоем, да с теплыми булочками впридачу! А у нас два балкона, а значит - двойное удовольствие!», - объявление привлекает с первых же слов. Так же, как и заглавное фото, где не видно квартиры, а видны аппетитные булочки. Просто, но просто блестяще! 

ФОТО: city24.ee

А так как квартира находится на четвертом этаже в пятиэтажке без лифта, объявление обещает, что лестница такая пологая и удобная, что вы даже не заметите, как подниметесь.  

ФОТО: city24.ee

А только потом идет деловая информация: квартира просторная, светлая, с хорошей планировкой. Один из балконов находится на кухне, есть также подвал. В прихожей большой шкаф. В общем, в остальном - обычное объявление о продаже недвижимости. Но начало... Запах сдобных горячих булочек дразнит обоняние... 

ФОТО: city24.ee

В общем, продавцам недвижимости есть, чему поучиться. Пеките булочки, слагайте стихи, делайте отличные фотографии квартиры, где нет кастрюль на плите и мочалок в ванной. А подробности - ЗДЕСЬ.

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