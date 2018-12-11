Вт, 11.12.2018
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Столкновение автомобиля и грузовика нарушило движение на кольцевой дороге

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Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Сегодня после обеда в поселке Сауга столкнулись грузовик и легковой автомобиль. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в ходе аварии никто не пострадал, передает Pärnu Postimees.

В 14.10 в Центр тревоги сообщили об аварии на кольцевой дороге Сауга, в направлении Таллинна, где по касательной столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Движение в районе аварии некоторое время было нарушено.

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