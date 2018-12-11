Столкновение автомобиля и грузовика нарушило движение на кольцевой дороге
11 декабря 2018, 15:55
Сегодня после обеда в поселке Сауга столкнулись грузовик и легковой автомобиль. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в ходе аварии никто не пострадал, передает Pärnu Postimees.
В 14.10 в Центр тревоги сообщили об аварии на кольцевой дороге Сауга, в направлении Таллинна, где по касательной столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Движение в районе аварии некоторое время было нарушено.