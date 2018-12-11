Нидерланды уходят под воду быстрее, чем ожидалось

Согласно последним исследованиям NCG, глобальное изменение климата и рост уровня моря в ближайшее время могут стать причинами не только более частых наводнений, но и разрушения фундаментов зданий. Кроме того, климатические изменения приводят к превращению прибрежных земель в болота, пишет turizm.ru.

Ученые отметили, что процесс происходит быстрее, чем ожидалось. За год произошли изменения, которые должны были занять, по первоначальной оценке, несколько лет, заявляют они. Например, город Гауда, являющийся местом рождения одноименного сыра, опустился за год на 3 миллиметра, а некоторые его части на 10. По предыдущим оценкам, эти изменения должны были занять 8 лет. Скорость «падения» Нидерландов растет, особенно на западе, констатируют специалисты. Именно в западных регионах страны в 2017 году зафиксировано оседание десятка домов и образование в их фундаментах трещин.

Эксперты также заявили, если опускание территории Нидерландов продолжится с нынешним темпом, это может означать конец для привычных голландских пейзажей с лугами, коровами и ветряными мельницами, а также приведет к огромному ущербу историческим центрам городов.