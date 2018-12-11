Парки приключения безуспешно пытаются переложить ответственность с себя на клиентов

В ходе проверки обращали внимание на информацию, предоставленную производителем и/или установщиком трасс как на сайтах, так и в самих парках до пользования услугой, в том числе, в договорах. Департаменты оценили ситуацию в парках – составлена ли оценка возможных рисков, оценил ли арборист или дендролог состояние деревьев. Под пристальным вниманием была и подготовка работников – обучение работников и готовность к несчастным случаям или ситуациям, требующим спасения, использование личных средств защиты и уход за ними.

В результате проверок выяснилось, что информация, предоставленая на сайтах многих предприятий, не согласуется с информацией на месте или в договоре. Например, дают разную информацию об ограничениях при использовании трассы. В четырех случаях поставщик услуги исключал свою ответственность за безопасность услуги. Стоит знать, что даже если посетитель подписал договор, такой его пункт ущербен, поскольку поставщик услуги должен гарантировать безопасность, в случае, если клиент выполняет все правила и распоряжения инструктора.

Департаменты нашли в договорах пункты, которые клиент никак не может исполнить при обычном поведении и выполнении правил и распоряжений. Например, согласно договору, клиент обязан заранее убедиться, что выбранная трасса отвечает его физическим способностям и навыкам. В действительности все это выясняется лишь во время использования трассы.

При ознакомлении с документами обращали внимание на то, составлены ли оценки возможных рисков и следят ли за этим. Оценка возможных рисков дает предпринимателю обзор основных опасных мест, а также возможность применить методы для снижения угрозы. Их девяти проверенных парках оценка возможных рисков была составлена лишь у двух. На сегодняшний день еще пять парков приключений провели оценивание рисков, еще два находятся в процессе составления документа. Также выяснилось, что у двух парков приключений не было разрешения на использование.

Департаменты подчеркивают необходимость системы самоконтроля – это дает постоянный обзор о состоянии парка и используемых средств личной защиты, а также позволяет быстро определить амортизацию, риски, исходящие из интенсивного использования и так далее. Периодические проверки трасс, предположительно, проводили в каждом парке до начала сезона, а каждый день, до прихода гостей, проверяли и составляли письменные отчеты, только в четырех парках.

При проверке трасс большие или маленькие недостатки выявили во всех парках, но в двух нашли серьезные опасности. В одном парке при спуске на тросе клиент мог столкнуться с деревом, а во втором была выявлена угроза повешения, когда клиент на аттракционе мог потерять равновесие и упасть.