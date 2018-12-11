В Ида-Вирумаа построят еще один завод по производству сланцевого масла

Депутаты Рийгикогу попросили министра финансов прокомментировать, действительно ли денежных потоков, собственных средств и кредитоспособности Eesti Energia не хватает, чтобы профинансировать свои инвестиции в 2019 году без помощи средств из государственного бюджета. Тоомас Тынисте подчеркнул, что каждый реальный взнос в акционерный капитал Eesti Energia требует анализа, обоснований и принятия решений, передает Rus.ERR.

«Предусмотренный в государственном бюджете взнос в акционерный капитал Eesti Energia предприятию не гарантирован», - заявил министр финансов, добавив, что он создает базу и возможность принять соответствующее решение при наличии подходящих инвестиций, требующих капиталовложений.