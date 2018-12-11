В Тарту появится новый аквапарк

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии, отметив, что строительством аквапарка фирма займется уже весной 2019 года. Максимальная площадь парка составит почти 2400 квадратных метров, наибольшее количество посетителей достигнет 165 человек.

Заведующий отделом городского планирования и землеустройства Урмас Ахвен рассказал BNS, что открытие аквапарка летом следующего года расширить возможности досуга в районе Анне. «Мэрия выдала разрешение пользоваться в летний сезон береговой полосой и акваторией канала Анне сроком на пять лет. Наряду с аквапарком на берегу будут установлены мобильные павильоны для хранения инвентаря, например, гидрокостюмов и спасательных жилетов», - пояснил Ахвен.

По словам Ахвена, несколько лет назад городская управа уже выдавала аналогичное разрешение, однако до договора дело так и не дошло. «Не все бизнес-идеи, под которые выдаются разрешения, воплощаются в жизнь. Дело в том, что когда приходит прохладное лето, в реке вода холодная, вряд ли кто-нибудь придет сюда развлекаться».

Необходимая для установки большей части аттракционов глубина воды в канале не превышает одного метра и только для некоторых из них нужна глубина в два метра. Все компоненты аквапарка имеют международный сертификат и разрешены для использования в Европейском Союзе.

Сезон использования аттракционов, в зависимости от погодных условий, ограничен периодом с мая по сентябрь, пик сезона приходится на время с июня по август. Монтаж элементов аквапарка ведется в апреле-мае, демонтаж должен быть завершен к 15 сентября.

В прохладную погоду и если вода в канале холодная, посетителям предоставляется возможность взять напрокат гидрокостюм-калипсо.

Стоимость входного билета в аналогичных парках в Балтийских странах составляет 10 евро, однако, учитывая большое количество посетителей, которых может принять данный аквапарк, цена билета может быть снижена до 7-8 евро.