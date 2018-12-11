Новый дом попечения в Нарве: обсуждать начали, но попросить денег не успели

Катри Райк 1 ноября, когда она еще не была министром внутренних дел и оставалась депутатом нарвского горсобрания, обратилась к членам городской управы от имени оппозиционной фракции через Фейсбук:

“Среди жителей Нарвы более 30% - это люди старше 60 лет. В единственном доме попечения в очереди находится 100 человек, и время ожидания составляет 4-6 месяцев. Абсолютно ясно: Нарва нуждается в новом доме попечения.

Можно ходатайствовать от государства на строительство еще одного дома попечения или реновацию здания.”

Позже обращение оппозиционеров опубликовала также местная газета “Город”.

“Приведены цифры, с которыми я никак не могу согласиться, - прокомментировал в понедельник 10 декабря это обращение Тармо Таммисте. - Написано, что в очереди 100 человек, на самом деле 30. Время ожидания - 4-6 месяцев. Да, но только это для людей с тяжелыми недугами, например, с психическими расстройствами. В других случаях вопрос решается в течение 1-2 месяцев.

Вопрос в городском собрании обсуждается - в том смысле, что нужны дополнительные места. Нет смысла строить снова дом на 100 мест. Пустыми они не будут - клиентов пришлют из других мест. Но здесь нужно обо всем хорошо подумать”.

По мнению мэра, оппозиционным депутатам было бы разумнее не задавать вопросы через прессу, а выходить в горсобрании с конкретным проектом решения.

“Дом попечения сейчас заполнен. Места появляются, когда кто-то уходит - человека забирают домой или он уходит насовсем. Особенно много дополнительных мест нет, поэтому нужно думать, что делать. Надо ли строить новый дом? Данное строение в аренде у города. Например, если мы считаем - а это именно “например” - что нам нужно еще 30 мест, тогда целесообразно договориться с арендодателем, чтобы он построил дополнительные места. Строить что-то новое, на мой взгляд - это нецелесообразно”.

Город арендует здание Дома попечения вместе с оборудованием у фирмы Castnix Invest, которая построила и оборудовала это социальное учреждение. Договор заключен на 25 лет, и до окончания срока договора остается еще 20 лет. Из бюджета оплачивается арендная плата и коммунальные платежи. Выкупать здание с оборудованием в собственность города депутаты в свое время отказались.

Мэр Нарвы считает, что было бы правильно в будущем переложить часть финансирования Дома попечения на государство.

“Я считаю, если люди отработали 40-50 лет, отдали свои силы, то в местах, где можно жить последние годы, должны быть приемлемые условия. Я считаю, что было бы честно, чтобы человек получал пенсию, и она уходила в оплату за это место, а государство доплачивало бы, сколько не хватает. Но это вызовы для будущих правительств и парламентов нашей республики”, - сказал мэр Нарвы, который сейчас является также одним из кандидатов от Центристской партии на парламентских выборах, намеченных на март.