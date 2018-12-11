«Человеком года» по версии Time стал журналист Джамаль Хашогги, зверски убитый в саудовском генконсульстве

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование дерзкого преступления, передает NEWSru со ссылкой на «Интерфакс».

В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги был взят под стражу 21 человек. Подозреваемым предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

В уголовном деле есть видеозаписи прибытия в Турцию «отряда убийц» из 15 человек, среди которых был даже судмедэксперт с необходимым инструментом для расчленения тела оппозиционного журналиста. Кроме того, последние часы жизни Хашогги, когда его пытали в генконсульстве перед смертью, были записаны на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

По версии, которую отвергают власти Саудовской Аравии, приказ убить Хашогги отдал кто-то из членов королевской семьи. 29 октября выходящая в Великобритании газета The Daily Express сообщила, что британская служба радиоэлектронной разведки узнала о готовящемся Саудовской Аравией похищении Хашогги за три недели до его убийства. Источник в разведке сообщил изданию, что приказ исходил от члена королевской семьи, однако не от наследника престола Мухаммеда бен Салмана аль Сауда.

Возможной причиной расправы над журналистом была его оппозиционная общественная деятельность. Хашогги, в частности, обсуждал планы по созданию молодежного сетевого движения для контрпропаганды против властей Саудовской Аравии. В переписке с саудовским активистом Омаром Абдулазизом Хашогги называл наследного принца «зверем» и компьютерным персонажем Пакманом. «Чем больше жертв он съедает, тем больше хочет, - писал журналист о принце. - Я не удивлюсь, если репрессии дойдут даже до тех, кто его поддерживает».

В рамках создания «электронной армии» предполагалось отправить в Саудовскую Аравию большое количество SIM-карт, которые было бы невозможно отследить: это позволило бы оппозиции публиковать сообщения в Twitter. Хашогги также обещал обеспечить первоначальное финансирование проекта в размере 30 тысяч долларов и заручиться поддержкой богатых спонсоров. Однако в августе переписка с Хашогги предположительно была перехвачена саудовскими спецслужбами.

Кроме того, Хашогги намеревался опубликовать данные о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.

В связи с убийством Хашогги редакция Time вспомнила и иные случаи, когда авторитарные или коррумпированные режимы в той или иной степени ответственны за наступление на гражданское общество и свободу прессы. Журналисты не обошли вниманием и Россию, напомнив про убийство оппозиционного политика Бориса Немцова и покушение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.