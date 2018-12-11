«Человеком года» по версии Time стал журналист Джамаль Хашогги, зверски убитый в саудовском генконсульстве

Американский журнал Time подвел итоги ежегодного рейтинга «Человек года», в который попадают самые влиятельные политики и общественные деятели. В 2018 году звания «Человек года» удостоился журналист Джамаль Хашогги, который был жестоко убит и расчленен на территории саудовской дипмиссии. К расправе над журналистом причастны люди из окружения наследного принца.
Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование дерзкого преступления, передает NEWSru со ссылкой на «Интерфакс».
В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги был взят под стражу 21 человек. Подозреваемым предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.
В уголовном деле есть видеозаписи прибытия в Турцию «отряда убийц» из 15 человек, среди которых был даже судмедэксперт с необходимым инструментом для расчленения тела оппозиционного журналиста. Кроме того, последние часы жизни Хашогги, когда его пытали в генконсульстве перед смертью, были записаны на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.
По версии, которую отвергают власти Саудовской Аравии, приказ убить Хашогги отдал кто-то из членов королевской семьи. 29 октября выходящая в Великобритании газета The Daily Express сообщила, что британская служба радиоэлектронной разведки узнала о готовящемся Саудовской Аравией похищении Хашогги за три недели до его убийства. Источник в разведке сообщил изданию, что приказ исходил от члена королевской семьи, однако не от наследника престола Мухаммеда бен Салмана аль Сауда.
Возможной причиной расправы над журналистом была его оппозиционная общественная деятельность. Хашогги, в частности, обсуждал планы по созданию молодежного сетевого движения для контрпропаганды против властей Саудовской Аравии. В переписке с саудовским активистом Омаром Абдулазизом Хашогги называл наследного принца «зверем» и компьютерным персонажем Пакманом. «Чем больше жертв он съедает, тем больше хочет, - писал журналист о принце. - Я не удивлюсь, если репрессии дойдут даже до тех, кто его поддерживает».
В рамках создания «электронной армии» предполагалось отправить в Саудовскую Аравию большое количество SIM-карт, которые было бы невозможно отследить: это позволило бы оппозиции публиковать сообщения в Twitter. Хашогги также обещал обеспечить первоначальное финансирование проекта в размере 30 тысяч долларов и заручиться поддержкой богатых спонсоров. Однако в августе переписка с Хашогги предположительно была перехвачена саудовскими спецслужбами.
Кроме того, Хашогги намеревался опубликовать данные о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.
В связи с убийством Хашогги редакция Time вспомнила и иные случаи, когда авторитарные или коррумпированные режимы в той или иной степени ответственны за наступление на гражданское общество и свободу прессы. Журналисты не обошли вниманием и Россию, напомнив про убийство оппозиционного политика Бориса Немцова и покушение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.
После убийства Немцова сотрудники «фабрики троллей», деятельность которой связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным, распространяли версию об «украинском следе» в этом преступлении. Спустя год те же интернет-«тролли» из компании Пригожина развернули активную деятельность в соцсетях в связи с президентскими выборами в США. Это и стало поводом для проведения официального расследования, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.
Напомним, в понедельник Time распространил список из десяти претендентов на звание «Человек года». Помимо журналиста в нем фигурировали, в частности, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, американский спецпрокурор Роберт Мюллер и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Обосновывая свой выбор, редакторы журнала указали на то, что Путин «одержал сокрушительную победу на выборах в марте», обеспечив себе еще шесть лет нахождения у власти. Причем победа Владимира Путина состоялась на фоне целого ряда внешнеполитических неудач, вызванных обвинениями в отравлении Скрипалей в Великобритании, вмешательстве в выборы 2016 года в США, а также на фоне обострения ситуации на Украине.
По мнению редакторов Time, Трампу, который уже в 2016 году получал звание «Человек года», в этом году удавалось маневрировать между скандалами, связанными с Белым домом, и острыми проблемами внешней политики, включая торговую войну с Китаем и миграцию.
В 2018 году претендентом на звание «Человека года» также стал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, которому, как напоминает Time, удалось встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном трижды за минувший год. Кроме того, в шорт-лист вошел спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся в США расследованием о предположительном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В рамках этого расследования против 32 человек и трех компаний в общей сложности было предъявлено 191 обвинение.
Редакторы журнала внесли в «список великих» и американку Кристин Блейзи Форд, которая заявила о сексуальных домогательствах со стороны нынешнего судьи Верховного суда Бретта Кавано, актрису и супругу британского принца Гарри Меган Маркл, а также американского кинорежиссера Райана Куглера за фильм «Черная пантера» о темнокожем супергерое.
Помимо этого, звание могли присудить кампании March for Our Lives («Марш за наши жизни»), начатой после стрельбы в школе Флориды, призванной привлечь внимание к необходимости ужесточить контроль над оружием, а также к разделенным на американской границе семьям мигрантов.
Начиная с 1927 года журнал Time определяет «Человека года», которым может стать одна личность или группа людей, оказавших значительное положительное или негативное влияние на события в уходящем году. Первым этот титул в 1927 году получил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантику.
За всю историю присвоения звания примерно 70 раз людьми года становились политические и общественные деятели. Среди них Махатма Ганди (1930), Адольф Гитлер (1938), Уинстон Черчилль (1940, 1949), Елизавета II (1952), Шарль де Голль (1958), Мартин Лютер Кинг (1963), Генри Киссинджер (1972), аятолла Хомейни (1979), Лех Валенса (1981), Иоанн Павел II (1994). Людьми года также признавались все американские президенты начиная с Франклина Рузвельта, за исключением Джеральда Форда. Сам Рузвельт стал единственным, кто удостаивался этого звания трижды: в 1932, 1934 и 1941 годах.
Среди обладателей этого титула оказались пять лидеров СССР или России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).