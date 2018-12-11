В интернете появилось фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+

На фото Samsung Galaxy S10+ показан с открытым экраном настроек. Смартфон получил тонкие рамки дисплея, в верхней части можно заметить двойную фронтальную камеру. Под нее сделано два выреза прямо в экране, хоть на черном фоне с уведомлениями может показаться, что это такая рамка с утолщением, сообщает ferra.ru.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy S10 выйдет в трех основных и четвертой 5G-версии в черном, белом, желтом и зеленом цветовых вариантах. Две старшие модели получат дисплеи диагональю 5,8 и 6,44 дюйма со встроенным прямо в экран сканером отпечатков пальцев. Младшая тоже будет 5,8-дюймовой, но без экранного сканера.

Четвертая модель Galaxy S10 5G с внутренним названием Beyond X и будет выпущена в честь десятой годовщины выхода линейки Galaxy. Смартфон оснащается большим дисплеем диагональ 6,7 дюйма. Смартфон сможет производить беспроводную зарядку других гаджетов. Подобная возможность есть у представленного в октябре Huawei Mate 20 Pro, но в сильно урезанном виде — до 2,5 Вт, тогда как Galaxy S10 5G поддержит как минимум 10 Вт для беспроводной зарядки.