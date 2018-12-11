Эстония готовится к разным сценариям Брекзита

«На уровне Европейского Союза и в странах-членах ЕС продолжается подготовка к тому, что Великобритания может выйти из состава сообщества и без договора, однако наша главная цель — чтобы влияние Брекзита на наших граждан и наши предприятия было бы как можно менее ощутимым», — сказал вице-канцлер Министерства иностранных дел и координатор вопросов Брекзита в Эстонии Матти Маазикас.

На этой неделе вновь возросла вероятность того, что Великобритания покинет Европейский Союз, не заключив договор, поскольку премьер-министр страны Тереза Мэй отменила голосование в Палате общин британского парламента по соглашению об условиях Брекзита, которое должно было состояться 11 декабря. По ее мнению, соглашение в нынешнем виде не решает проблему Северной Ирландии и рискует быть отвергнутым. Мэй утверждает, что будет добиваться от ЕС дополнительных гарантий. В свою очередь, лидеры ЕС заявляют, что не намерены возвращаться к теме договора и лучших, чем сейчас, условий Великобритании не добиться.

«Одобренный правительством Великобритании и Европейским советом договор обсуждался долго и основательно, это лучшее из того, что можно было добиться и мы не считаем реальным возвращение к нему. На этой неделе соберется Европейский совет, чтобы обсудить, каким образом 27 стран ЕС могли бы содействовать ратификации договора в Великобритании», — отметил Маазикас.

По его словам, сейчас в Эстонии никаких прогнозов на этот счет не строят и ждут дальнейших шагов от правительства Великобритании.

Во вторник представитель премьер-министра сообщил, что Тереза Мэй передаст соглашение по Брекзиту парламенту 21 января. Главы правительств стран ЕС проведут совещание в Брюсселе в четверг и пятницу.