Крупная эстонская ИТ-компания увязла в долгах

Информацию о финансовых трудностях предприятия подтвердил во вторник председатель правления Levikom Пеэп Пылдсамм, по словам которого, размер налоговой задолженности фирмы составляет около 200 000 евро (по данным Krediidiinfo - 260 000 евро), пишет rus.err.ee .

Levikom также попало в список должников коллекторского агентства Julianus Inkasso, хотя, по словам Пылдсамма, задолженность фирмы перед другими кредиторами меньше, чем перед государством.

Глава Levikom пояснил, что долги возникли из-за слишком большого числа заявок на подключение к скоростному интернету в удаленных районах, для удовлетворения которых у фирмы недостаточно средств, но Пылдсамм заверил, что все долги будут оплачены, а переговоры с новыми инвесторами, которые должны вложить в Levikom более 10 млн евро, находятся на завершающей стадии.