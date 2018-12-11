Английская полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: AFP / Scanpix

У здания британского парламента арестован мужчина. Вооруженные полицейские остановили и повалили на землю человека, который проник на территорию парламентского комплекса с невыяснеными целями.

Очевидцы сообщили Би-би-си, что мужчина перелез через ограду высшего законодательного органа Великобритании, после чего был задержан полицейскими, которые нейтрализовали его с примнеением электрошокера.

Арестованный некоторое время находился под охраной во дворе парламента, а затем был увезен на полицейском фургоне.

По словам представителей полиции, мужчина арестован по подозрению в проникновении на охраняемый объект. Ранее он не был связан с какими-либо расследованиями с участием контртеррористических подразделений.

Информации о том, был ли задержанный вооружен, на данный момент не имеется.

Кристофер Хоуп, репортер Daily Telegraph, расказал BBC News: "Я услышал крик и посмотрел в окно, там человек пять полицейских, которые, как мне показалось, не были вооружены, бежали к какому-то человеку. Потом, кажется, в него выстрелили из "тазера" (электрошоковое оружие позволяющее поражать цель на расстоянии нескольких метров - прим. Би-би-си). Сейчас, похоже, все под контролем - во дворе парламента возле рождественской елки дежурят вооруженные полицейские".

Политический редактор Би-би-си Лора Кунсберг, которая также стала очевидцем переполоха, говорит, что видела мужчину, лежащего на земле и пререкающегося с полицейскими.

"Затем его подняли на ноги уже в наручниках, и он разговаривал с полицейскими", - написала она у себя в Твиттере.

Инцидент произошел на том же месте на территории парламента, где в прошлом году уже происходило террористическое нападение.