«Никто вообще о ней ничего не знает»: Путин недоумевает, за что в США держат в заключении россиянку Бутину

«А вот эта девушка наша несчастная, Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, я для начала просто опросил руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает», - сказал Путин на заседании Совета по правам человека при президенте РФ во вторник в Москве.

Единственное, по его словам, что о ней кто-то знал, что она работала замом у кого-то в Совете Федерации.

«Ей за это 15 лет может быть назначено. Это вообще что такое?» - возмутился глава государства.

«Я не знаю, что они еще там придумают и чего ей накрутят на эти 15 лет», - добавил Путин.