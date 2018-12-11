В Нарве скончался бывший депутат и профсоюзный лидер Владислав Понятовский

Владислав Понятовский был председателем правления Профсоюза работников Балтийской электростанции, а с 2011 года возглавлял Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков (KESA). Он также являлся членом правления Центрального союза профсоюзов Эстонии и был депутатом городского собрания Нарвы.