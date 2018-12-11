Вт, 11.12.2018
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  • В Нарве скончался бывший депутат и профсоюзный лидер Владислав Понятовский

В Нарве скончался бывший депутат и профсоюзный лидер Владислав Понятовский

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Владислав Понятовский.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

В Нарвской больнице 11 декабря на 60-м году жизни скончался бывший профсоюзный лидер энергетиков и шахтеров Эстонии Владислав Понятовский, пишет RusERR.

Владислав Понятовский был председателем правления Профсоюза работников Балтийской электростанции, а с 2011 года возглавлял Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков (KESA). Он также являлся членом правления Центрального союза профсоюзов Эстонии и был депутатом городского собрания Нарвы.

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