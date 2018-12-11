Omniva не обещает доставить посылки из-за границы к Рождеству

И хотя предприятие подтверждает, что 70% посылок теперь будут доставлены своевременно, обещать, что заказанные из-за границы посылки прибудут на место к Рождеству, они не берутся.

"У нас сейчас не хватает десяти курьеров. Это для нас очень серьезная проблема. В конце года объемы всегда возрастают, и в это время мы нанимаем дополнительных работников", - отметил член правления Omniva Андре Вескимейстер.