Вт, 11.12.2018
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Omniva не обещает доставить посылки из-за границы к Рождеству

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Посылка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Chris Radburn/PA Wire/PA Images

Omniva признает, что продолжающиеся длительное время перебои в доставке посылок вызваны не только неудачно спланированным переездом логистического центра, но и нехваткой рабочих рук, пишет RusERR со ссылкой на свою эстонскую редакцию.

И хотя предприятие подтверждает, что 70% посылок теперь будут доставлены своевременно, обещать, что заказанные из-за границы посылки прибудут на место к Рождеству, они не берутся.

"У нас сейчас не хватает десяти курьеров. Это для нас очень серьезная проблема. В конце года объемы всегда возрастают, и в это время мы нанимаем дополнительных работников", - отметил член правления Omniva Андре Вескимейстер.

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