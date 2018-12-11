Полиция Латвии взялась за разговаривающих по мобильным телефонам водителей
11 декабря 2018, 20:17
На прошлой неделе в Латвии были зафиксированы 120 автоводителей, которые, находясь за рулем, использовали мобильный телефон, сообщает русский TVNET со ссылкой на агентство ЛЕТА.
Во вторник, 11 декабря, до 14:00 в Рижском регионе дорожные полицейские зафиксировали уже 22 нарушителя с телефоном в руках. В свою очередь на прошлой неделе были пойманы 120 таких водителей. Больше всего нарушителей зарегистрировано в Рижском регионе - 80.
Госполиция призывает латышей быть ответственными и считает, что, находясь за рулем автомобиля, нужно полностью уделять внимание дороге, ведь любое постороннее действие, особенно использование телефона за рулем, может создать опасные ситуации на дороге.