Вт, 11.12.2018
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Полиция Латвии взялась за разговаривающих по мобильным телефонам водителей

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Женщина, говорящая по телефону за рулем. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

На прошлой неделе в Латвии были зафиксированы 120 автоводителей, которые, находясь за рулем, использовали мобильный телефон, сообщает русский TVNET со ссылкой на агентство ЛЕТА.

Во вторник, 11 декабря, до 14:00 в Рижском регионе дорожные полицейские зафиксировали уже 22 нарушителя с телефоном в руках. В свою очередь на прошлой неделе были пойманы 120 таких водителей. Больше всего нарушителей зарегистрировано в Рижском регионе - 80.

Госполиция призывает латышей быть ответственными и считает, что, находясь за рулем автомобиля, нужно полностью уделять внимание дороге, ведь любое постороннее действие, особенно использование телефона за рулем, может создать опасные ситуации на дороге.

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