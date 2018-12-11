Полиция Латвии взялась за разговаривающих по мобильным телефонам водителей

Во вторник, 11 декабря, до 14:00 в Рижском регионе дорожные полицейские зафиксировали уже 22 нарушителя с телефоном в руках. В свою очередь на прошлой неделе были пойманы 120 таких водителей. Больше всего нарушителей зарегистрировано в Рижском регионе - 80.