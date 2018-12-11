На культуру в 2019 году выделят 250 миллионов евро
11 декабря 2018, 20:55
Рийгикогу готовится принять государственный бюджет на 2019 год с рекордным объемом свыше 11 млрд евро, включая расходы на сферу культуры свыше 250 млн евро.
Приоритетами господдержки культуры являются рост зарплат в секторе, инвестиции в запуск крупных проектов и увеличение поддержки эстонского кино, сообщает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Так, минимальная зарплата сотрудников с высшим образованием в государственных культурных учреждениях в 2019 году вырастет до 1300 евро в месяц (брутто).
1,5 млн евро предусмотрено на проектирование телекомплекса Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) и 1,3 млн евро - на проект здания Национальной библиотеки.
Дотации Eesti Film вырастут до 4,5 млн евро.