Спасательный департамент: в Аудру на почву, в реку и в подвал музея протекло две тонны мазута

11 декабря в 16.00 в Центр тревоги сообщили о топливном загрязнении в поселке Аудру, пишет пресс-служба Спасательного департамента. Прибывшие на место спасатели обнаружили химическое загрязнение в здании музея – во время заполнения топливного бака сломалась соединительная труба и на пол подвала, а оттуда на почву, вылилось примерно две тонны мазута. Сколько именно мазута попало в окружающую среду, выяснит Испекция окружающей среды.