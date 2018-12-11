Вт, 11.12.2018
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  • Спасательный департамент: в Аудру на почву, в реку и в подвал музея протекло две тонны мазута

Спасательный департамент: в Аудру на почву, в реку и в подвал музея протекло две тонны мазута Смотрите фото!

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 11 декабря в 16.00 в Центр тревоги сообщили о топливном загрязнении в поселке Аудру, пишет пресс-служба Спасательного департамента. Прибывшие на место спасатели обнаружили химическое загрязнение в здании музея – во время заполнения топливного бака сломалась соединительная труба и на пол подвала, а оттуда на почву, вылилось примерно две тонны мазута. Сколько именно мазута попало в окружающую среду, выяснит Испекция окружающей среды.

Пол подвала на пять сантиметров был покрыт мазутом, который протек в почву и попал в реку.

Руководитель спасательных работ Хейго Энден говорит, что спасатели выкопали канаву, чтобы воспрепятствовать распространению загрязнения до прибытия спецтехники. Когда прибыла техника, спасатели собрали 2,5 тонны смеси воды и мазута, загрязнение достигло площади 500 квадратных метров.

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