Лотерея, пособие и трактор: как местные самоуправления заманивают к себе жителей

Волость Ныо, к примеру, предлагает каждому новому зарегистрированному жителю 100 евро, а также участие в дополнительных розыгрышах, сообщает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

В волости Элва между новыми жителями три раза разыгрывается по 500 евро, а волость Ляэнеранна выставила на лотерею два из шести советских тракторов, доставшихся ей в ходе административной реформы.