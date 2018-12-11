Вт, 11.12.2018
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  • Лотерея, пособие и трактор: как местные самоуправления заманивают к себе жителей

Лотерея, пособие и трактор: как местные самоуправления заманивают к себе жителей

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Трактор. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Wikipedia.org

Волости Тартуского уезда продолжают призывать жителей регистрироваться в местных самоуправлениях, предлагая за это "пряник" в виде разовых денежных подарков и лотерей.

Волость Ныо, к примеру, предлагает каждому новому зарегистрированному жителю 100 евро, а также участие в дополнительных розыгрышах, сообщает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

В волости Элва между новыми жителями три раза разыгрывается по 500 евро, а волость Ляэнеранна выставила на лотерею два из шести советских тракторов, доставшихся ей в ходе административной реформы.

По словам министра госуправления Янека Мягги, в проведении подобных кампаний ничего постыдного нет, а конкуренция среди волостей полезна.

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