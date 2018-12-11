Лотерея, пособие и трактор: как местные самоуправления заманивают к себе жителей
11 декабря 2018, 21:37
Волости Тартуского уезда продолжают призывать жителей регистрироваться в местных самоуправлениях, предлагая за это "пряник" в виде разовых денежных подарков и лотерей.
Волость Ныо, к примеру, предлагает каждому новому зарегистрированному жителю 100 евро, а также участие в дополнительных розыгрышах, сообщает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
В волости Элва между новыми жителями три раза разыгрывается по 500 евро, а волость Ляэнеранна выставила на лотерею два из шести советских тракторов, доставшихся ей в ходе административной реформы.
По словам министра госуправления Янека Мягги, в проведении подобных кампаний ничего постыдного нет, а конкуренция среди волостей полезна.