В настоящее время ведется поиск стрелявшего, попытавшегося скрыться с места происшествия. Согласно поступающей информации, он вел огонь из автоматического оружия.

Сайт "Дернер нувель д'Альзас" пишет со ссылкой на источник в полиции, что на данном этапе не исключена версия теракта.

В центральной части Страсбурга в это время года традиционно работает рождественский рынок.

Власти просят жителей оставаться дома до того, как ситуация будет урегулирована. «Идет крупномасштабная операция по обеспечению безопасности. Жителей просят оставаться дома», - сказано в вестнике МВД.

На месте происшествия оказалась журналист Postimees Керстин Мересма, в 22 часа она находилась в паре десятков метров от места событий, в ресторане. Хозяин заведения по приказу полиции закрыл двери и запретил посетителям покидать помещение. Выйти из ресторана разрешили в 22.15.

По словам Мересма, людям были разосланы сообщения с просьбой оставаться в помещениях, такой же приказ звучит на улицах. Люди спешат убраться с улиц подальше, местные жители зовут чужих к себе в укрытия.

В другом ресторане в центре Страсбурга находятся европарламентарий Урмас Паэт и журналист Неэме Рауд, которые не могут выйти из помещения.

Паэт подтвердил Postimees, что сообщения с требованием оставаться в зданиях были разосланы, здание Европарламента закрыто.

Неэме Рауд добавил, что среди находящихся в здании Европарламента людей царит неразбериха. Никто не может выйти из ресторана, все ждут новостей.

Позднее Рауд сообщил, что в ресторан пришла полиция. Полицейские говорили на французском языке, их обращение перевели на английский. По словам полиции, опасность миновала, но еще час помещение будет закрыто.

«Интересно наблюдать, все окна закрыты, большинство людей смотрят в экраны телефонов, никто не решается выйти, рядом сидят журналисты, которые сразу стали делать репортажи через телефоны. Никто ничего не знает, все ждут вестей, нервная атмосфера», - рассказал Рауд.

Член Европарламента Яна Тоом на своей странице в Facebook сообщила, что с ней все в порядке.

В 22.53 агентство Интерфакс написало, что, по последним данным, стрельба привела к гибели двух человек, еще 11 получили ранения, сообщает радиостанция "Франс-энфо".

Двое из пострадавших в тяжелом состоянии.

Находившаяся в ресторане недалеко от места трагедии журналист новостного агентства STT Миля Рямё рассказала, что слышала как минимум два выстрела. По ее словам, из окна ресторана она видела, как реанимировали мужчину.