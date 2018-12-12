Центристы надеются на отсрочку при возвращении 220 000 евро в госбюджет

Центристская партия обещает выполнить предписание, согласно которому она должна вернуть в государственный бюджет 220 000 евро, однако политическая организация надеется получить от Комиссии по надзору за финансированием партий отсрочку, об этом заявил генсек партии Михаил Корб.
Корб добавил, что наложенные на партию дополнительные финансовые обязательства не повлияют на ее избирательную кампанию, пишет rus.err.ee.
Ранее сообщалось, что предписание вернуть 220 000 евро было сделано Центристской партии еще летом 2017 года, однако центристы оспорили это постановление в суде, но 11 декабря партия окончательно проиграла процесс.
Поводом для судебного разбирательства стала заключенная в 2011 году сделка купли-продажи недвижимости между Центристской партией и бизнесменом Пааво Петтаем.