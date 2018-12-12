Центристы надеются на отсрочку при возвращении 220 000 евро в госбюджет

Корб добавил, что наложенные на партию дополнительные финансовые обязательства не повлияют на ее избирательную кампанию, пишет rus.err.ee.

Ранее сообщалось, что предписание вернуть 220 000 евро было сделано Центристской партии еще летом 2017 года, однако центристы оспорили это постановление в суде, но 11 декабря партия окончательно проиграла процесс.