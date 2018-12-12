Юный вратарь умер из-за столкновения на поле

Кампанаро выступал за клуб «Бедгроув Динамос». В воскресенье, 9 декабря, он вышел на поле против команды из Лондона «Хэрфилд Юнайтед». В какой-то момент он столкнулся с соперником и получил травму. Его доставили по воздуху в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь мальчика.