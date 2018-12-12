Средняя зарплата учителей вырастет до 1500 евро

На обсуждение в правительство документ, скорее всего, поступит 20 декабря. Он предусматривает, что минимальный оклад школьного учителя с 1 января вырастет на 100 евро, а средняя брутто-зарплата педагога повысится на 120 евро до 1500 евро в месяц.

При этом планируемое повышение окладов будет не таким существенным, как этого хотели сами учителя – они надеялись, что со следующего года минимальный оклад учителя до 1385 евро в месяц.