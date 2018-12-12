Кусался, как собака: разгневанный клиент напал на официантку и посетителя азиатского ресторана

Владелец азиатского ресторана Annapurna Top Каптан Бахадур Таманг рассказал, что человек, проявивший агрессию в его заведении, был слегка странным. В то же время он добавил, что у него не создалось впечатления, что клиент был пьян. По словам Таманга, мужчина пришел в ресторан и заказал предназначенное одному человеку блюдо, которое обычно подают на сковородке.

«Официантка забыл принести тарелку, он взял лишь нож и вилку. Мужчина стал орать и вести себя так, как будто он в ресторане один. Спросил, как ему это есть, и должен ли он выбросить еду», - вспоминает Таманг. Он отметил, что официантка решил вызвать полицию, после чего клиент успокоился.

По словам Таманга, еще при заказе еды он был невежливым и громкоголосым. Ситуация вновь обострилась, когда мужчина пошел расплачиваться за блюдо. «Официантка сказала мужчине, чтобы он быстрее уходил. Это вызвало у него раздражение, и клиент пошел в наступление», - описал Таманг произошедшее. В ресторан находились друзья официантки, и один из них пришел ей на помощь. «Нападавший кусался, как собака, рука была вся в отпечатках его зубов. Мы наложили пластырь, так как аптека была закрыта, и бинт мы не смогли купить», - отметил Таманг.