В Конгрессе поддержали санкции против "Северного потока-2"

Как отмечается в документе, прокладка трубопровода - это "резкий шаг назад в вопросах европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов", пишет DW.com.

"Геополитическая заинтересованность России в "Северном потоке-2" сводится не к повышению европейской энергетической безопасности, но, скорее, к попытке вбить клин между странами в Европе и серьезно принизить (роль. - Ред.) существующей украинской системы транзита газа", - подчеркивается далее в резолюции.

Конгрессмены высказались за санкции

Члены Палаты представителей высказались за принятие ограничительных мер в рамках подписанного президентом Дональдом Трампом в 2017 году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Данный шаг, в частности, направлен против европейских компаний, участвующих в реализации проекта.

Несмотря на то, что резолюция не носит обязывающего характера, она демонстрирует рост оппозиции со стороны американских законодателей в отношении реализуемого в Европе проекта российского газопровода.