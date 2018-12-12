Позовите батюшку, ... вашу мать!

Собственно, цитатой одного из возмущенных родителей, приехавших за своим чадом по окончании мероприятия, – «Позовите батюшку!» – та публикация и заканчивалась. Видимо, произносивший ее имел в виду необходимость окропить помещение, дабы изгнать нечистую силу в виде самого Элджея и созданной им в здании ледового холла ауры.

Ты один мне поддержка и опора…

Главное, что возмутило в описываемой истории абсолютное большинство критиков концерта, это употребление на сцене, а вслед за исполнителями – и в зале, ненормативной лексики. Проще говоря – русского мата. И это – при том, что весьма значительную часть публики составляли даже не тинейджеры, а вовсе отроки в возрасте, начиная с восьми лет. До чего мы так дойдем!?

Вроде бы, дело простое, не стоящее выеденного яйца. Ну, матерятся подростки, так они во все времена матерились и будут материться, какие бы табу ни вводились официальными и неофициальными лицами. Так о чем шум?..

Но, с другой стороны: раз лексика ненормативная, то есть неразрешенная, то чего тут рассусоливать: запретить – и баста!

В общем, казнить нельзя помиловать…

На самом деле, при всей кажущейся пустячности вопроса, в нем кроются несколько слоев и «подтекстов», имеющих, может, и не судьбоносное, но вполне себе глубинное значение.

Не хочется открывать Америку (тем более что после Колумба и Америго Веспуччи ее никто и не закрывал), но просто чтобы закрепить «пройденный материал»: известно, что для подростков употребление матерных выражений, как и курение, и употребление алкоголя разной степени крепости, носит ритуальный характер. Это как бы растянутая во времени церемония посвящения во взрослую жизнь.

Иногда эта церемония чрезмерно затягивается, и вот тогда следует бить тревогу по-настоящему. Однако такое, к счастью, случается достаточно редко. Я имею в виду патологические случаи полной моральной деградации, алкоголизма и наркомании. Да, они начинаются с достаточно безобидных, казалось бы, шалостей в виде первой рюмки, первой сигареты и первого матерного слова. Однако поверьте, что «первое причащение» к этим шалостям необязательно должно закончиться трагедией. И приблизительно с такой же частотой в обществе появляются моральные уроды и преступники – выходцы из приличных семей, в детстве и юности отличавшиеся примерным поведением и даже прилежанием в учебе.

Сам я отношусь к матерщине вполне спокойно. Много лет назад один из первых моих начальников – редактор заводской газеты «За коммунизм!» (как он сам ласково называл ее – «Зэ-Ка»), отслуживший в армии, много лет ходивший в геологические экспедиции и немало повидавший, говорил мне: «Слава, я сам матерщинник, знавал виртуозов матерщины, но когда ты материшься, мне становится страшно!».