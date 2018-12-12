Воскрешенные в обычной больнице угасают в больнице по уходу

По поводу Каллавереской больницы в департамент поступила лишь одна жалоба, и это было три года назад. Тогда предъявили претензию по поводу плохого общения и недостаточного ухода за пациентом: «Мы проверили и выявили, что персонал учреждения следовал распоряжениям по лечению и инструкциям на основании эпикриза, и что персонал отделения занимался пациентом каждый день».

Каждый год департамент получает от СМИ, канцлера юстиции или от родственникоа два-три обращения. По оценке Союза пациентов, это не отражает масштабов проблемы. Таммепуу говорит, что эстонцы просто не привыкли жаловаться: «Часто сразу не жалуются, поскольку предоставляющий уход может отвернуться от жалобщика. Может быть, раньше он был просто безалаберным, а теперь станет агрессивным. Но тут нельзя обобщать, персонал бывает разный».

Таммепуу напомнила людям, что не всегда нужно связывать ухудшение здоровья с пребыванием в больнице: «Без разницы после какой операции, есть так называемое опасное время, – от двух недель до двух месяцев – когда могут возникнуть тромбы или кровотечения. Но люди трактуют это так, мол, посмотрите, что произошло в больнице по уходу».

В Эстонии не хватает услуги хосписов

Во-вторых, она привела пример, что у людей могут быть неправильные ожидания от больниц по уходу: «Занимайтесь им, будьте с ним, персонал, будь с ним таким же добрым, как я в свои лучшие моменты – это отношение не работает. Естественно, в доме призрения нет любви близких. Это как пионер-лагерь, куда отправляют, предоставляют и замещают. Очень редко санитары успевают поделиться с пациентами заботой и любовью».

По словам члена правления Эстонского союза учреждений сестринской помощи Марилин Ваксман, родственникам легко обвинять медицинских работников: «Очень многие люди не понимают, что если человек подходит к финалу жизни, его ресурсы начинают заканчиваться и наступает смерть. Выздоровление уже невозможно».

Конечно, по ее словам, нужно заниматься смягчением симптомов и боли страдающих тяжелыми заболеваниями пациентов. Одной из возможностей здесь является услуга хосписа, где задействованы и родственники умирающего. Цель услуги – помощь человеку достойно дожить до конца.

Эстония сейчас является единственной страной Евросоюза, где услуга хосписа не финансируется Больничной кассой. «Если при сестринской помощи врач должен раз в неделю осматривать пациента, то в случае умирающего ситуацию нужно оценивать каждый день. Не может быть так, что каждый понедельник приходит врач и смотрит, не умер ли ты»,- объяснила Ваксман необходимость услуги.

Пожелания родственников нужно слушать

По возможности, говорит Таммепуу, стоит слушать пожелания пожилого родственника и поступать согласно ним: «Моя 90-летняя свекровь сказала, что лучше выпрыгнет из окна, чем отправится в дом призрения. Это был посыл нам, родственникам, что мы должны организовать дело так, чтобы она могла жить достойно дома. Но у некоторых состояние здоровья уже в 60 лет такое, что человек не может справиться без посторонней помощи».

Она привела пример, когда старик находится дома, и тут родственник понимает, насколько все плохо: когда жалобы становятся серьезными и нужно вызвать скорую помощь. В больнице по уходу никто постоянно на расстоянии в пять метров не находится, а там могут просто не заметить микроинфаркт, мини-инсульт или более серьезную проблему. Если кажется, что у пожилого родственника все же не все хорошо, представитель Союза пациентов советует, прежде всего, поставить в известность руководство медицинского учреждения. Если это не помогло, придется написать руководству жалобу. Есть возможность обратиться и в экспертную комиссию по надзору за качеством медицинских услуг.