Кремль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vladimir Vjatkin/Sputnik/Scanpix

В обзоре британской прессы:

Что делать с Москвой?

Guardian публикует статью председателя комитета бундестага по международным отношениям Норберта Рёттгена под заголовком: «Наш ответ России должен быть решительным и единогласным».

По его словам, было давно понятно, что вялотекущий конфликт между Россией и Украиной в районе Азовского моря достигнет стадии военной эскалации.

25 ноября мы стали свидетелями беспрецедентной и открытой агрессии, когда корабли российского военно-морского флота захватили в Керченском проливе три украинских судна с экипажем, пишет Рёттген в Guardian. «За два месяца до того я предупреждал, что нарастающее напряжение в районе Азовского моря может привести ко второму Крыму - еще одному захвату территории», - пишет Норберт Рёттген.

Именно это и произошло, полагает он. На практике, Россия захватила все Азовское море при помощи своих вооруженных сил, считает автор статьи, и это лишь очередной эпизод в долгой цепочке российских военных интервенций за пределами своей территории.