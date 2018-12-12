Новое - это хорошо забытое старое: боремся с пылью

К счастью, в мире изобретены пылесосы – одни из лучших друзей заботливого хозяина дома. Герман Баранов, инструктор по продукции Samsung Eesti, подготовил ряд советов о том, на что нужно обязательно обращать внимание при уборке пылесосом, чтобы свести к минимуму количество домашней пыли.

Сначала полки и шкафы, затем пол

При уборке нужно придерживаться метода «сверху вниз», поскольку это гарантирует наилучший результат. Сначала нужно очистить от пыли полки, верх шкафов и прочие поверхности выше уровня пола тряпкой или специальной насадкой пылесоса, а затем перейти к полам. Иначе пыль будет лететь на уже чистый пол.

«С полок нужно убрать все, что на них стоит, чтобы пыль не осталась на этих вещах и вокруг них», – советует Баранов.

Для очистки верха шкафов, краев дверных косяков и прочих расположенных высоко поверхностей следует использовать специальную плоскую насадку пылесоса, которая помогает ему более интенсивно всасывать пыль.

Пропылесосьте шторы

В шторах скапливается больше пыли, чем вы можете себе представить. Само собой, для чистки штор не нужна максимальная мощность пылесоса, иначе уборка может закончиться тем, что придется вытаскивать из мешка пылесоса более грязные шторы, чем были до нее.

«Для чистки штор применяйте насадку для мягкой мебели на средней мощности всасывания. Шторы чистите, проводя по ним щеткой сверху вниз. Само собой, перед этим имеет смысл пропылесосить верх карниза, – пояснил Баранов. – В текстиле обычно скапливается большое количество пыли, и поэтому помимо штор нужно как следует почистить ковры – раньше их регулярно выносили выбивать на улицу, да и в наши дни это стоит по возможности делать не реже раза в месяц».

Ищите пыль в незаметных углах

Пройтись пылесосом по поверхности пола и решить, что теперь стало чисто, очень просто, но на деле самое большое количество пыли прячется в местах, куда мы обычно не заглядываем. Обязательно нужно тщательно пропылесосить под диваном, за письменным столом, в углу с игрушками, а также под диванными подушками и в других укромных местах, где скапливается мусор и пылевые клещи.

Для уборки применяйте правильные инструменты

Залог успеха в любой работе – правильные инструменты и их совмещение. Например, ручной пылесос будет отличным дополнением к роботу-пылесосу, так как легко устраняет пыль в местах, недоступных для робота. Для вытирания пыли применяйте тряпки из микрофибры, которые можно слегка увлажнить.