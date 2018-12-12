— Начиная с 1988 года вы принимали участие в каждой президентской предвыборной кампании США в качестве специалиста по коммуникациям. С кем вы работали на последних выборах президента?

— Мы поддерживали секретаря Хиллари Клинтон. Мы провели подготовительную работу с вице-президентом Байденом, после которой он отправился в турне по стране, произнося речи, побуждающие людей голосовать за Хилари. Мы готовили всех докладчиков Национального съезда Демократической партии (съезд, на котором определяют кандидата в президенты и вице-президенты от демократов — прим.авт.).

— Чем, на ваш взгляд, эти выборы отличались от всех предыдущих? Почему кандидат от демократов Хиллари Клинтон проиграла?

— Эта предвыборная кампания отличалась от всех предыдущих, потому что ее правила вышли за привычные рамки. Избиратели были готовы принять нравственные недостатки кандидата от республиканцев, а у демократического кандидата не было эффективного послания. Что касается проигрыша, Демократическая партия должна была работать усерднее над кратким и информативным посланием народу. Кроме того, представителям партии следовало теснее работать с местной властью, чтобы увеличить явку избирателей.

— Среди ваших клиентов есть немало знаменитостей: вице-президент Альберт Гор, президент Билл Клинтон, президент Барак Обама, лидер движения за права чернокожих граждан США Роза Паркс, послы, сенаторы и конгрессмены. С кем из них вам особенно запомнилось сотрудничество?

— Роза Паркс — икона гражданских прав, была самой вдохновляющей работой, проделанной моей фирмой. Роза многому научила нас. Она поделилась с нами опытом, как спланировать и претворить в жизнь высокоорганизованную и рискованную стратегию. Ее история и по сей день вдохновляет людей по всему миру бороться за гражданские права и свободы, рискуя собственными жизнями.

Дональд Трамп интеллектуально не способен понять обязанности президента. Он не понимает как работают таможенные пошлины, что такое дипломатические отношения и как управлять людьми. Ко всему прочему он постоянно лжет.

— В 2004 на съезде Демократической партии в Бостоне вы вместе с тогда еще кандидатом в сенаторы Бараком Обамой работали над обращением, по вашим словам, «изменившим ход истории». Расскажите подробнее об опыте работы с будущим президентом США и вашем впечатлении о нем?

— Президент Обама — человек с большим видением и интеллектом. Это один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал. Он задает правильные вопросы и внимательно слушает ответы. Он ценит честные советы и с благодарностью принимает критику. Тогда, в 2004 году Обаме нужно было в короткие сроки овладеть ораторскими навыками высочайшего уровня. Он работал очень усердно и, что еще важнее, он слушал конструктивные предложения. Его речь на съезде в Бостоне показала его способность вдохновлять людей. Великий лидер должен быть великим коммуникатором. Той ночью будущий президент озвучил послание, которое продемонстрировало стране его лидерские качества.