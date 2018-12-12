Каково это — быть имиджмейкером Билла Клинтона и спичрайтером Барака Обамы? Американский политический стратег, эксперт в области отношений со СМИ Кевин Лэмп в эксклюзивном интервью Rus.Postimees поделился своим опытом и взглядами на современную политическую повестку США.
— Начиная с 1988 года вы принимали участие в каждой президентской предвыборной кампании США в качестве специалиста по коммуникациям. С кем вы работали на последних выборах президента?
— Мы поддерживали секретаря Хиллари Клинтон. Мы провели подготовительную работу с вице-президентом Байденом, после которой он отправился в турне по стране, произнося речи, побуждающие людей голосовать за Хилари. Мы готовили всех докладчиков Национального съезда Демократической партии (съезд, на котором определяют кандидата в президенты и вице-президенты от демократов — прим.авт.).
— Чем, на ваш взгляд, эти выборы отличались от всех предыдущих? Почему кандидат от демократов Хиллари Клинтон проиграла?
— Эта предвыборная кампания отличалась от всех предыдущих, потому что ее правила вышли за привычные рамки. Избиратели были готовы принять нравственные недостатки кандидата от республиканцев, а у демократического кандидата не было эффективного послания. Что касается проигрыша, Демократическая партия должна была работать усерднее над кратким и информативным посланием народу. Кроме того, представителям партии следовало теснее работать с местной властью, чтобы увеличить явку избирателей.
— Среди ваших клиентов есть немало знаменитостей: вице-президент Альберт Гор, президент Билл Клинтон, президент Барак Обама, лидер движения за права чернокожих граждан США Роза Паркс, послы, сенаторы и конгрессмены. С кем из них вам особенно запомнилось сотрудничество?
— Роза Паркс — икона гражданских прав, была самой вдохновляющей работой, проделанной моей фирмой. Роза многому научила нас. Она поделилась с нами опытом, как спланировать и претворить в жизнь высокоорганизованную и рискованную стратегию. Ее история и по сей день вдохновляет людей по всему миру бороться за гражданские права и свободы, рискуя собственными жизнями.
Дональд Трамп интеллектуально не способен понять обязанности президента. Он не понимает как работают таможенные пошлины, что такое дипломатические отношения и как управлять людьми. Ко всему прочему он постоянно лжет.
— В 2004 на съезде Демократической партии в Бостоне вы вместе с тогда еще кандидатом в сенаторы Бараком Обамой работали над обращением, по вашим словам, «изменившим ход истории». Расскажите подробнее об опыте работы с будущим президентом США и вашем впечатлении о нем?
— Президент Обама — человек с большим видением и интеллектом. Это один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал. Он задает правильные вопросы и внимательно слушает ответы. Он ценит честные советы и с благодарностью принимает критику. Тогда, в 2004 году Обаме нужно было в короткие сроки овладеть ораторскими навыками высочайшего уровня. Он работал очень усердно и, что еще важнее, он слушал конструктивные предложения. Его речь на съезде в Бостоне показала его способность вдохновлять людей. Великий лидер должен быть великим коммуникатором. Той ночью будущий президент озвучил послание, которое продемонстрировало стране его лидерские качества.
На съезде Демократической партии Обама говорил о надежде, которая была необходима Америке для продвижения вперед: «Я говорю о надежде рабов, сидящих у костра и поющих песни о свободе, о надежде иммигрантов, отправляющихся к дальним берегам… о надежде худощавого паренька с необычным именем, который верит, что в Америке найдется место и для него». Четыре года спустя на съезде в Денвере демократы сплотились и поддержали его кандидатуру на пост президента.
— Как человеку, приближенному к Белому дому, вам когда-либо доводилось работать с Дональдом Трампом? Как, на ваш взгляд, он справляется с обязанностями президента?
- Я никогда не работал с ним и отказался бы, если бы мне предложили. Дональд Трамп интеллектуально не способен понять обязанности президента. Он не понимает как работают таможенные пошлины, что такое дипломатические отношения и как управлять людьми. Ко всему прочему он постоянно лжет.
— Несмотря на критику политического стиля Трампа, многие американцы признают его заслуги в области экономики (в частности, сотни тысяч новых рабочих мест). Есть ли еще какие-то плюсы у его президентства?
— Самое большое преимущество в том, что ему осталось сидеть в президентском кресле около двух лет.
— Поговорим о недавних промежуточных выборах в США. Если вкратце, то республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы получили контроль над Палатой представителей. Раскол внутри Белого дома продолжается? Что, на ваш взгляд, могло бы его остановить?
— Единственная надежда для Республиканской партии — это Трамп, покидающий пост президента. Из его администрации ушло больше людей, чем от любого другого президента за всю историю Соединенных Штатов. Трамп просто не способен быть эффективным менеджером.
— Каким итог промежуточных выборов стал для Трампа? Шансы на импичмент уменьшились или выросли?
— Следующие два года будут полны расследований касательно Трампа и его деятельности. Я считаю, что расследование в конечном итоге приведет к тому, что он покинет свой пост.
— Делать прогнозы ввиду нестабильной политической обстановки в США становится все сложнее, но все же как, по вашему мнению, будут складываться отношения Америки и Европы до конца срока действующего президента?
— Наша страна продолжит укреплять отношения с Европой и НАТО, несмотря на Трампа. Мы должны работать в тесном контакте с Евросоюзом и поощрять новые демократические страны к вступлению в ЕС и НАТО.
— И, наконец, вопрос, волнующий русскоязычных читателей: верите ли вы во вмешательство России в президентские выборы в США? Если это будет официально подтверждено, каковы будут последствия для России?
— Каждый день я читаю новости из разных источников, беседую с академическими лидерами, учусь у нынешних и прошлых правительственных чиновников. Мое собственное исследование подтверждает, что правительство России вмешалось в выборы в США. Агенты правительства занимались манипуляциями в социальных сетях в поддержку кандидатуры Трампа. Тем не менее я надеюсь, что русский народ безотносительно действий своего правительства продолжит бороться за свободу и стремиться к миру.