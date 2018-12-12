Овечкин установил новый рекорд
12 декабря 2018, 10:14
Хет-трик в матче с «Детройтом» (6:2) стал для форварда «Вашингтона» Александра Овечкина первым с ноября прошлого года и 21-м в карьере в НХЛ, передает sports.ru.
Таким образом, он превзошел рекорд Павла Буре (20 хет-триков) по количеству хет-триков для российских игроков.
Овечкин также обошел Дэррила Ситтлера и теперь делит 12-е место в истории лиги с Гленном Андерсоном и Риком Мартеном. У идущего на 11-м месте Теему Селянне 22 хет-трика.
Первые три позиции занимают Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39).