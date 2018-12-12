Фейерверки, свечи, кошки, собаки и дети: глаз да глаз

«Кинорежиссеры говорят: когда в съемках участвуют дети и животные, нужно быть готовым к любым неожиданностям. Это верно и в случае страхования, –отметил руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustuse AS Алвер Кивирюйт. – Во время праздников дома появляется множество украшений, ставят елку и используют больше источников открытого огня, чем обычно. Мы хотим напомнить всем, что обязательно следует учитывать и соответствующие угрозы».

По словам Кивирюйта, одним из наиболее опасных элементов новогоднего убранства являются оставленные без присмотра свечи и пиротехника, особенно если рядом с ними находятся домашние животные и маленькие дети. «Например, кошкам нравится лазить по елкам и играть с елочной мишурой. Сама по себе упавшая елка не представляет большой опасности для вашего имущества, если, конечно, падая, она не уронит телевизор.

Однако, если рядом с елкой горят свечи, ущерб может быть очень чувствительным. Также случалось, что из-под упавшей елки разливалась вода, повреждая электрические устройства и причиняя другой ущерб», - объяснил Кивирюйт.

Вот шесть советов на праздничный период

1. Зажигая свечи, используйте напоминания

Горящие свечи ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Часто об этом забывают. Вы можете записать в телефоне, сколько свечей зажгли, а также установить напоминание или будильник, чтобы проверить горящие свечи. Также помогает повешенное возле входной двери напоминание проверить перед уходом из дома, потушены ли свечи.

2. Уберите с балкона ненужный хлам

Уже сейчас среди домов запускают фейерверки. Попадая на балконы, они ежегодно приводят к возгораниям. Не храните на балконе способные загореться материалы, а также не оставляйте открытыми окна.

3. Не украшайте елку без подстраховки

Не украшайте высокую елку и ее верхние ветви в одиночку. В рождественский период нередки случаи, когда, украшая елку, человек падает со стула, получая травмы или повреждая имущество. Попросите кого-нибудь придерживать стул или лестницу. Кроме того, вместе украшать елку веселее!

4. Украшая помещение, не закрывайте о датчиках

Случается, что зажженные свечи или приготовление еды приводят к срабатыванию дымовых датчиков, и их отключают, но затем забывают вновь включить. Также старайтесь не завешивать ничем охранные устройства, например, камеры.

5. Сгоревшее жаркое

Забытые на плите или в духовке приготовляемые к празднику особые блюда могут сгореть, привести к задымлению или даже к пожару. На кухне непременно должен быть установлен исправный дымовой датчик. Также хорошо, если под рукой будет пожарное одеяло. Пожарное одеяло – отличный рождественский подарок близким!

6. Фейерверки и домашние животные