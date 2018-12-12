Фейерверки, свечи, кошки, собаки и дети: глаз да глаз

Украшая дом к праздникам, устанавливая елку и – особенно – используя свечи, следует обращать внимание на связанные с ними опасности, не забывая при этом, что свой вклад в происшествия часто вносят домашние животные и дети.
«Кинорежиссеры говорят: когда в съемках участвуют дети и животные, нужно быть готовым к любым неожиданностям. Это верно и в случае страхования, –отметил руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustuse AS Алвер Кивирюйт. – Во время праздников дома появляется множество украшений, ставят елку и используют больше источников открытого огня, чем обычно. Мы хотим напомнить всем, что обязательно следует учитывать и соответствующие угрозы».
По словам Кивирюйта, одним из наиболее опасных элементов новогоднего убранства являются оставленные без присмотра свечи и пиротехника, особенно если рядом с ними находятся домашние животные и маленькие дети. «Например, кошкам нравится лазить по елкам и играть с елочной мишурой. Сама по себе упавшая елка не представляет большой опасности для вашего имущества, если, конечно, падая, она не уронит телевизор.
Однако, если рядом с елкой горят свечи, ущерб может быть очень чувствительным. Также случалось, что из-под упавшей елки разливалась вода, повреждая электрические устройства и причиняя другой ущерб», - объяснил Кивирюйт.
Вот шесть советов на праздничный период
1. Зажигая свечи, используйте напоминания
Горящие свечи ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Часто об этом забывают. Вы можете записать в телефоне, сколько свечей зажгли, а также установить напоминание или будильник, чтобы проверить горящие свечи. Также помогает повешенное возле входной двери напоминание проверить перед уходом из дома, потушены ли свечи.
2. Уберите с балкона ненужный хлам
Уже сейчас среди домов запускают фейерверки. Попадая на балконы, они ежегодно приводят к возгораниям. Не храните на балконе способные загореться материалы, а также не оставляйте открытыми окна.
3. Не украшайте елку без подстраховки
Не украшайте высокую елку и ее верхние ветви в одиночку. В рождественский период нередки случаи, когда, украшая елку, человек падает со стула, получая травмы или повреждая имущество. Попросите кого-нибудь придерживать стул или лестницу. Кроме того, вместе украшать елку веселее!
4. Украшая помещение, не закрывайте о датчиках
Случается, что зажженные свечи или приготовление еды приводят к срабатыванию дымовых датчиков, и их отключают, но затем забывают вновь включить. Также старайтесь не завешивать ничем охранные устройства, например, камеры.
5. Сгоревшее жаркое
Забытые на плите или в духовке приготовляемые к празднику особые блюда могут сгореть, привести к задымлению или даже к пожару. На кухне непременно должен быть установлен исправный дымовой датчик. Также хорошо, если под рукой будет пожарное одеяло. Пожарное одеяло – отличный рождественский подарок близким!
6. Фейерверки и домашние животные
Многие домашние животные боятся фейерверков и связанной с ними стрельбы. Постарайтесь составить животному компанию и успокоить его. Можно заранее подготовить место, куда животное при необходимости сможет спрятаться. Следите, чтобы живущие на улице крупные собаки в панике не сбежали. Помочь могут специальные успокаивающие звуковые клипы и феромоны.