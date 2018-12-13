Вопрос читателя: можно ли одновременно работать бухгалтером и быть членом правления квартирного товарищества?

«Я работаю бухгалтером в квартирном товариществе. Так как председатель занят на своей работе, и всю работу за него выполняю я, меня на собрании выбрали и в правление. Я представляюсь по телефону как член правления и пишу письма, решая сначала вопросы с председателем, и выдаю справки с дигитальной подписью. Ответьте мне пожалуйста, могу ли я работать и бухгалтером, и в правлении?» - спрашивает читательница Rus.Postimees Ангелина.
На вопрос отвечает юрист Эстонского союза квартирных товариществ Ирина Рева:
Да, можно одновременно являться и членом правления и выполнять работу бухгалтера. Из письма можно сделать вывод, что бухгалтер работает в товариществе по трудовому договору. В таком случае, если этого человека выбирают членом правления, то в его отношении начинают одновременно действовать два договора с квартирным товариществом: трудовой договор с бухгалтером и договор с членом правления. При этом, если этот человек также получает вознаграждение как член правления, то в регистре работников его надо зарегистрировать и как работника по трудовому договору, так и как члена руководящего органа.
Поскольку правление отвечает за организацию бухгалтерского учета в товариществе, то возможно также включить обязанности по ведению бухгалтерии конкретному члену правления, который имеет необходимую квалификацию. Общее собрание товарищества при утверждении величины вознаграждения такому члену правления должно учесть это обстоятельство.
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