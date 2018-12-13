Вопрос читателя: можно ли одновременно работать бухгалтером и быть членом правления квартирного товарищества?

Да, можно одновременно являться и членом правления и выполнять работу бухгалтера. Из письма можно сделать вывод, что бухгалтер работает в товариществе по трудовому договору. В таком случае, если этого человека выбирают членом правления, то в его отношении начинают одновременно действовать два договора с квартирным товариществом: трудовой договор с бухгалтером и договор с членом правления. При этом, если этот человек также получает вознаграждение как член правления, то в регистре работников его надо зарегистрировать и как работника по трудовому договору, так и как члена руководящего органа.